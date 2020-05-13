نقيب "العلميين" في مصر يتحدث عن اكتشاف لقاح فيروس كورونا

أكد الدكتورعبد الستار المليجي، نقيب العلميين وأستاذ النبات في جامعة قناة السويس، توصل علماء مصريين للقاح ضد كورونا في مصر، لكن أعضاء بالمجلس "معارضين" للنقيب نفوا ذلك.

وأعلنت النقابة عن إنجاز نحو 75% من خطة إنتاج لقاح مصري يقي من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه جرى إنجاز نحو 85% من الخطة البحثية الرامية لإنتاج دواء شاف للمصابين بفيروس كورونا.

وقال المليجي في تصريح له، "تم في مارس الماضي، استعراض المراكز البحثية في الجامعات وقدراتها، ووجدنا أن المركز القومي للبحوث أفضلهم وتم الاتفاق على دعم هذا المركز بكل المعلومات والجهود".

وأوضح المليجي أن الدراسات تمت في اتجاهين الأول حماية الأصحاء من خلال اكتشاف لقاح، أما الطريق الثاني هو اكتشاف علاج للذين أصيبوا بالفعل، مشيرا إلى أنه في شهر أبريل الماضي تم عقد اجتماع، حيث وجد العلماء أن المركز القومي للبحوث نجح من الناحية الجينية والتركيب الوراثي في الوصول إلى لقاح، وساعدهم في ذلك ما أعلنته الصين بشأن التركيب الوراثي للفيروس نفسه.