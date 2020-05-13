الارصاد الجوية المصرية تحذر من طقس حار على القاهرة غداً الخميس

حذرت هيئة الارصاد الجوية المصرية من أن مصر ستشهد غدا الخميس، طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، على أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

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و بحسب الأرصاد المصرية ، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية، غدا الخميس، أحيانا علي مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أن طقس مساء اليوم، سيكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال ومعتدل على جنوبه.

وأشارت هيئة الأرصاد المصرية، إلى أن الرياح معتدلة تنشط اليوم على أغلب أنحاء البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، تعرض مصر بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مايو/ أيار الجاري، لموجة حارة تتخطي فيها درجة الحرارة العظمي الـ 40 درجة.

وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، بارد ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام