6 أدعية ليلة القدر المباركة ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر

إليك أجمل 6 أدعية ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، حيث يقيم المسلمون ليلة القدر التي بارك الله عز وجل بها، وجعلها في أيام أواخر شهر رمضان المبارك، ويحرص مؤديو ليلة القدر على الحصول على أدعية ليلة القدر، وبهذا الصدد قد وضعنا لكم أدعية يمكن للمسلم ان يدعي بها في هذه اللية وينال الثواب إن شاء الله.

ولقد وضعنا بين ايديكم عشرة أدعية ليلة القدر مكتوب قصير وجميلة وكذلك انها مستجابة، حيثُ تعد ليلة القدر من أفضل أيام السنة، وضحها الله عز وجل في كتابه العزيز، وتحديدًا في سور القدر، ويحث عليها الدعاة إلى عدم تفريط بليلة القدر لما لها من أهمية عند المسلم، وثواب عظيم.

وكما هو موضح في القرآن فإن ليلة القدر هي ليلة واحدة من أيام رمضان الثلاثين التي تأتي مرة في كل عام، ومن أحيا هذه ليلة القدر بالدعاء والذكر فقد تقبل الله منه وغفر له ما قد سبق.

أدعية ليلة القدر :

موقع فلسطين اليوم الاخباري وضع لكم ادعية يمكن للمسلم أن يدعي بها في ليلة القدر، وينال ثوب الليلة.

دعاء ليلة القدر الأول :"اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ".

دعاء ليلة القدر الثاني :"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي."

دعاء ليلة القدر الثالث : "اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم".

دعاء ليلة القدر الرابع :"اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

دعاء ليلة القدر خامسًا :"اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة".



دعاء ليلة القدر سادسًا :" اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.".

دعاء النبي محمد –صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر :

وعن السيدة عائشة – رضي الله عنها – قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) – صحيح الترمذي. … اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عني.