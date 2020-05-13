رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر لكم رابط مباشر وسريع لـ الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر الموقع الرسمي https://tk.moss.gov.eg/ التابع لوزارة التضامن الاجتماعى المصرية، حيث يبحث الكثيرون بشكل يومي عن موقع وزارة التضمان الاجتماعى لمعرفى آخر المستجدات حول تكافل وكرامه 2020 ، وفيما يلي ننشر لكم القراء الاعزاء خطوات الاستعلام ورابط الموقع الرسمي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي https://tk.moss.gov.eg/

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي، من خلال النقر (هنا).

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي الخاص بك.

الخطوة الثالثة: الضغط على استعلام لمعرفة التفاصيل، وهناك ايضا مربع “شكوى” لتسجيل شكوى.