ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

بريطانيا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ "اسرائيل" و تهددها بفرض عقوبات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:10 - 13 مايو 2020
بريطانيا بريطانيا
جوال
مشاركة

ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن بريطانيا ارسلت رسالة شديدة اللهجة داخلية لـ "اسرائيل"، حملت تساؤلات حول الموقف والعقوبات التي يمكن أن تتخذ ضد "إسرائيل" في حال قررت ضم أراض فلسطينية لها.

و قالت الصحيفة إن "البارونة جويس آنيلاي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس اللوردات البريطاني، وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية جيمس كليفيرلي، بشأن إمكانية ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، ضمن اتفاق جرى بين رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق – أبيض" بيني غانتس، عبر الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعربت آنيلاي في رسالتها، عن قلقها الشديد بشأن الاتفاق الذي يسعى لتطبيق "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، والتي تعتبر مناطق محتلة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويستدعي فرض عقوبات اقتصادية.

وتساءلت: "ما هي العقوبات التي ستفرض على إسرائيل بشأن تجارتها مع بريطانيا، وفيما إذا كان سيسمح لها بالاستمرار بالوصول للسوق التفضيلي".

وشددت البارونة، على التزام لجنتها ومجلس اللوردات البريطاني، بضرورة دعم حل الدولتين بما يلبي الاحتياجات الأمنية لـ "إسرائيل"، والتطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى سلام دائم.

وقالت آنيلاي: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تكون صريحة في التعبير عن هذا الموقف، على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية.. ولذلك حان الوقت للأوروبيين للعب دور أكثر نشاطا لمنع القضاء على حل الدولتين".

الأكثر مشاهدة

متعلقات