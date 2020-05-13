يبحث المصريون عن أسعار كحك العيد 2020 مع اقتراب عيد الفطر السعيد ويبدأ الجميع في ذلك الوقت في التحضير لاحتفالات العيد، سواء بشراء الكحك والبسكويت، ومخبوزات العيد، أو شراء الملابس الجديدة للعيد.
أسعار كحك العيد من العبد 2020
- نصف كيلو كحك سادة: 55 جنيه.
- نصف كيلو كحك ملبن: 55 جنيه.
- نصف كيلو كحك عجمية: 55 جنيه.
- نصف كيلو كحك عين جمل: 80 جنيه.
- نصف كيلو كحك فسدق: 85 جنيه.
- كيلو كحك سادة: 110 جنيه.
- كيلو كحك ملبن: 110 جنيه.
- كيلو كحك عجمية: 110 جنيه.
- كيلو كحك عين جمل: 160 جنيه.
- كيلو كحك فسدق: 170 جنيه.
أسعار بسكويت العيد من العبد
نصف كيلو كوكيز شيكولاتة: 50 جنيه.
نصف كيلو بسكويت سادة: 50 جنيه.
نصف كيلو بسكويت برتقال: 50 جنيه.
نصف كيلو بسكويت جوز هند: 50 جنيه.
نصف كيلو بسكويت شوكولاتة: 50 جنيه.
نصف كيلو بسكويت مشكلت: 55 جنيه.
كيلو كوكيز بالشوكولاتة: 95 جنيه.
كيلو بسكويت سادة: 95 جنيه.
كيلو بسكويت برتقال: 95 جنيه.
كيلو بسكويت جوز هند: 95 جنيه.
كيلو بسكويت شوكولاتة: 95 جنيه.
كيلو بسكويت مشكلت: 105 جنيه.
كيلو بسكويت مشكل 100 جنيه.
أسعار غريبة العيد من العبد 2020
- نصف كيلو غريبة باللوز: 75 جنيه.
- كيلو غريبة باللوز: 150 جنيه.
أسعار منين العيد من العبد 2020
- نصف كيلو منين سادة: 50 جنيه.
- نصف كيلو منين بعجوة: 50 جنيه.
- كيلو منين سادة: 95 جنيه.
- كيلو منين بالعجوة: 95 جنيه.