ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 18:23 - 13 مايو 2020
قوات الاحتلال (إرشيف9 قوات الاحتلال (إرشيف9
جوال
مشاركة

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء اندلاع مواجهات مع الجنود في بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن مواجهات عنيفة دارت بين شبان بلدة يعبد مع قوات الاحتلال التي طوقت البلدة، بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي أمس.

وبيّنت أن طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى، فيما قدمت العلاج لبعض المصابين بحالات الاختناق ميدانيًا.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الأهالي، بينهم اعتقال نساء وأطفال وعائلات بأكملها.

  

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات