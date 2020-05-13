إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء اندلاع مواجهات مع الجنود في بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن مواجهات عنيفة دارت بين شبان بلدة يعبد مع قوات الاحتلال التي طوقت البلدة، بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي أمس.

وبيّنت أن طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى، فيما قدمت العلاج لبعض المصابين بحالات الاختناق ميدانيًا.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الأهالي، بينهم اعتقال نساء وأطفال وعائلات بأكملها.