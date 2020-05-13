لاستقبال تردد قناة الجديد al jaded 2020 على نايل سات وبرامج القناة

وضع موقع "فلسطين اليوم الإخباري" تردد قناة الجديد al jaded 2020 الفضائية اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات، بعد ان ازدادت طلب المواطنين في الحصول عليه عبر محركات البحث بالإنترنت، حيث تعتبر قناة الجديد من أكثر القنوات اللبنانية متابعًا ومشاهدًا، لما تقدمه من برامج ومواضيع تهم الجمهور.

وحققت قناة الجديد al jaded، خلال فترة وجيزة، نسبة مشاهدات عالية على برامجها وما تطرحه من موضوعات سواء كانت سياسية واجتماعية وغيره من المواضيع التي تجذب جمهورها في لبنان او في الدول العربية.

وعلاوة على ذلك استطاعت قناة الجديد ان تؤثر على جمهورها، وعلى الرأي العام، كما لها صيتًا واسعًا مقارنة بالقنوات الأخرى.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يطرح ترددات العديد من القنوات المختلة، كما يمكن للمتابعين في هذا المقال ان يستقبل تردد قناة الجديد اللبنانية.

ولضبط تردد قناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، قمنا بوضع تردد القناة في اسفل المقال، بعد أن عملت القناة على تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية؛ لزيادة عدد متابعيها.

نشأة قناة الجديدal jaded اللبنانية :

وانطلق تردد قناة الجديد اللبنانية في أول بث لها 1992م، وكان اسم القناة حينها "تيو بيتي"، وقررت السلطات اللبنانية وقف تردد القناة لمخالفتها الدستور اللبناني لمدة خمسة سنوات، وأُعيد بث القناة عام 2001، وتعود ملكية القناة لرجل الأعمال "تحسي الخياط"، وتم تحديث اسم القناة تحت "الجديد".

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

اضبط تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

ويقدم موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2020 الجديد على نايل سات وعرب سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة

القناة : قناة الجديد/ نايل سات.

تردد القناة : 12130.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

تصحيح الخطأ : 5/6.