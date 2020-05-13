موعد عيد الفطر فلكيا في مصر والسعودية والدول العربية

ينتظر الكثير من المسلمين معرفة اول أيام عيد الفطر 2020 في مصر والدول العربية، وذلك بعد رؤية هلال شهر شوال 1441 هجريًا؛ واليوم نقدم لكم في هذا المقال موعد عيد الفطر 2020 فلكيا في العديد من الدول.
أول أيام عيد الفطر 2020 في مصر
من المقرر أن يتم رؤية هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 29 رمضان 1441، والموافق 22 مايو 2020، ومن ثم من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم السبت، الموافق 23 مايو 2020، حيث أن الهلال الجديد سوف يولد عند غروب شمس يوم 22 مايو 2020 في مصر، ومن ثم:
أول أيام العيد في مصر 2020
السبت 24 مايو 2020.
أول أيام العيد 2020 في بعض عواصم العالم
الأحد 25 مايو 2020.
أول يوم العيد في السعودية والدول العربية
بعد أن قدمنا مواقيت صلاة العيد في مصر، نستعرض معًا موعد أول أيام عيد الفطر في بعض الدول العربية، والعالم الإسلامي، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، وهي:
|
الدولة
|
عيد الفطر 2020- 1441
|
مصر
|
السبت 23 مايو 2020
|
السعودية
|
السبت 23 مايو 2020
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الإمارات
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الأحد 24 مايو 2020
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الكويت
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الأحد 24 مايو 2020
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المغرب العربي
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الأحد 24 مايو 2020
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فلسطين
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الأحد 24 مايو 2020
|
الأردن
|
الأحد 24 مايو 2020
|
السودان
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السبت 23 مايو 2020
عيد الفطر فلكيًا 2020
يذكر أن موعد عيد الفطر 2020 قد تحدد فلكيًا، من قبل الجمعية الفلكية بجدة، على أن يكون يوم تحري رؤية الهلال في مختلف البلدان العربية يوم 29 رمضان 1441 هجريًا، والموافق 22 مايو 2020، أما في حالة تعذرت رؤية الهلال في بعض الدول يوم الجمعة 29 رمضان 2020، سوف تكون الرؤية يوم 30 رمضان 1441.