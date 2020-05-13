مختصة مصرية: تراجع معدلات وفيات وإصابات فيروس كورونا يبعث على التفاؤل

ذكرت أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة فاطمة الزناتي، اليوم الأربعاء، أن ثبات معدل وفيات فيروس كورونا المستجد في مصر يبعث على التفاؤل في الحالة المصرية، مؤكدةً أن تراجع مع الإصابات بالوباء في الدولة "ليس نهائيًا".

وأوضحت الزناتي، أن إجمالي اعداد الإصابات بالفيروس في مصر تجاوزت عتبة 10 آلاف، في حين تراجعت معدل الإصابات اليومية لأقل من 350 حالة جديدة ليومين متتالين.

وبينت، ان هناك انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة اليومية، واصفةً إياه بـ"الجيد"، منبهةً إلى أنه لا يمكن اعتبار المعدل مستقر إلا إذا استمر لأسبوع، في تراجع الإصابات.

وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن أن المعلومات عن الوباء متغيرة بسرعة، لذا لا يجب التعامل مع تراجع معدلات الإصابة بحماس.

وشدّد على ضرورة اتخاذ أقصى إجراءات السلامة الصحية والانصياع إلى الارشادات والإجراءات التي تفرضها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومواجهته.

وحتى اليوم الأربعاء، أصيب أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، منذُ تفشي الوباء القاتل، فيما تجاوز عدد الوفيات 293 ألف حالة، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة، في حين لم تتوصل الدول لعلاج مضاد ضد الفيروس.