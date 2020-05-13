الداخلية: وصول 78 عالقًا عبر معبر رفح ونستعد لوصول المئات

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنه وصل 78 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح أمس الثلاثاء، متوقعة وصول مئات آخرين اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال لقاء صحفي: "تعمل كافة طواقم وزارة الداخلية في تنفيذ البروتوكولات الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة، ونقل المواطنين العائدين لمراكز الحجر الصحي".

وأضاف: "نجتهد في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين خلال تسهيل وصولهم بمعبر رفح، واستضافتهم في مراكز الحجر، وفق الإمكانيات المتوفرة".

ونوه إلى أن أطقم هيئة المعابر والأجهزة الشرطية والأمنية تُعمل على تسهيل وصول العالقين عبر معبر رفح، وفق تنسيق وترتيب مع الجانب المصري".

وأشار إلى وجود خطة واضحة لدى الوزارة تقضي بتقسيم العالقين على فئات، وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة.

تابع: "كل الإجراءات التي نقوم بها من أجل منع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، والإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هي من داخل مراكز الحجر"، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية في ظل وصول العائدين الجدد.