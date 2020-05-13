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وصول وزير خارجية أمريكا لـ(إسرائيل) وهذا ما سيناقشه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 13 مايو 2020
وصول وزير خارجية أمريكا لـ(إسرائيل) وصول وزير خارجية أمريكا لـ(إسرائيل)
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى (إسرائيل)، موضحًا أن زيارته ستستغرق يومًا واحدًا.

وأوضحت الخارجية، أن بومبيو سيلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كتلة "ازرق ابيض" بيني غانتس.

وأشار بومبيو، إلى أنه سيجتمع مع قادة الاحتلال الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة، لمناقشة التوترات الإقليمية خاصة مع إيران، إضافةً لتفشي فيروس كورونا حول العالم.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن السفير الأمريكي لدى الاحتلال سيتغيب عن استقبال بومبيو، لأنه يشعر بتوعك ونصحه بالابتعاد.

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