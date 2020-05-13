الداخلية يغزة: بدء وصول أفواج جديدة من العائدين عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن بدء وصول أفواج من المواطنين العائدين إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن أعداد من المواطنين العائدين وصول القطاع في اليوم الثاني من فتح معبر رفح استثنائياً في اتجاه الوصول فقط.

الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، أعلن أمس، فتح معبر رفح اليوم في اتجاه الوصول فقط ولمدة ثلاثة أيام، لإدخال عشرات العالقين من مصر.

وأكد البزم، أن الوزارة أتمت كافة الاستعداد لاستقبالهم، وسط إجراءات مكثفة لتأمين دخولهم.

يشار إلى أن 78 شخصًا وصلوا القطاع عبر معبر رفح البري، أمس الثلاثاء، كما طبقت الداخلية عليهم إجراءات الحجر الصحي، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.