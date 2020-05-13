تردد قناة الجديدal jadeed 2020 اللبنانية على نايل سات وهذه برامج القناة لمشاهدتها على اليوتويب

يبحث المواطنين على تردد قناة الجديدal jadeed 2020 الفضائية اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات، حيثُ ازدادت عمليات البحث في هذه الفترة على الانترنت للحصول على تردد قناة الجديد، وتعتبر القناة من الفضائيات اللبنانية المحلية الأكثر شهرة ومشاهدًا لدى المواطنين علاوة على جمهورها الواسع في الدول العربية، وتقدم قناة الجديد مجموعة من البرامج المتنوعة منها السياسية والترفيهية والاجتماعية.

واستطاعت قناة الجديدal jadeed ، ان تحقق نسب مشاهدات عالية على برامجها السياسية والاجتماعية وغيرها، نظرًا لمحتواها الإعلامي الجيد والرائع في تسليط الأضواء على ابرز القضايا والأوضاع السياسية والاجتماعي في لبنان والدول العربية، حيثُ استطاعت أيضا ان تؤثر على متابعيها.

ويمكن للمتابعين في هذا المقال ان يستقبل تردد قناة الجديد اللبنانية، وما عليك سوى اضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات كما هو موضح في اسفل المقال، وعملت القناة على تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية؛ كي تصل لأكبر عدد ممكن المتابعين والمشاهدين، فيما حصلت قناة الجديد عام 2010 على أعلى نسب مشاهدة آنذاك.

نشأة قناة الجديدal jaded :

وانطلق تردد قناة الجديد اللبنانية في أول بث لها 1992م، وكان اسم القناة حينها "تيو بيتي"، وقررت السلطات اللبنانية وقف تردد القناة لمخالفتها الدستور اللبناني لمدة خمسة سنوات، وأُعيد بث القناة عام 2001، وتعود ملكية القناة لرجل الأعمال "تحسي الخياط"، وتم تحديث اسم القناة تحت "الجديد".

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

اضبط تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

ويقدم موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2020 الجديد على نايل سات وعرب سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة

القناة : قناة الجديد/ نايل سات.

تردد القناة : 12130.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

تصحيح الخطأ : 5/6.

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