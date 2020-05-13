العمادي: بدء إجراءات توزيع منحتي تيسير الزواج وفكاك الشهادات العالقة

أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدء إجراءات توزيع منحة تيسير زواج الشباب المعسرين في قطاع غزة، والبدء بإجراءات توزيع منحة فكاك الشهادات العالقة لخريجي الجامعات المحتاجين في القطاع، وذلك بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية.

وأوضح العمادي أنه من المقرر أن يستفيد من منحة تيسير زواج الشباب المتعسرين، البالغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، 500 شاب من المحتاجين والمتأخرين في الزواج، بواقع 4,000 دولار لكل شاب، ممن تم اختيارهم وفق المعايير المحددة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بغزة.

وأشار إلى أن منحة فكاك شهادات الخريجين والبالغ قيمتها مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها 6,512 خريجا، موزعين على عشرين مؤسسة تعليمية في قطاع غزة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن رزمة المشاريع التي تم إعلانها خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في شهر فبراير/ شباط المنصرم، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بغزة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي .

المنحة القطرية 100 دولار

يُشار إلى أن دولة قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات طاحنة ومستمرة منذ عام 2007.

ويستفيد من المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 2020

وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 4 2020 الذي تصادف مع حلول شهر رمضان المبارك

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر 5 خلال الأيام القادمة، حيث يتم الفحص عبر موقع وزارة الاتصالات والتكنلوجيا/ مــن هُنــا