طريقة عمل الكيك العادي في 3 دقائق وبكل سهولة

يبحث ربات البيوت على محركات البحث بالإنترنت عن طريقة عمل وجبة الكيك العادي، في هذه الفترة الحالية، وذلك للتعرف على مكونات الوجبة التي تعتبر من افضل الوجبات لدى الاسر، ولطعمها اللذيذ.

وتُعد طريقة عمل الكيك العادي، من التحضيرات التي يسهل على الشخص او المعدّ عملها بكل سهولة وبدون أي صعوبة، وما على المُعد سوى تحضير المكونات ومقادير الوجبة.

ولا تزال وكالة فلسطين اليوم الاخباري تقدم طرق عمل الوجبات المختلفة والشهيرة على موائد الاسر والعائلات، وفي هذا الصدد قد وضعنا لكم طريقة عمل الكيك العادي، تتبع المقال.

مكونات وجبة الكيك العادي :

ولقد قمنا بوضع مكونات طريقة عمل الكيك العادي (مقادير)، على النحو التالي :

• أولا :2 كوب طحين.

• ثانيا: 1 كوب سكر.

• ثالثا : 1 كوب حليب سائل.

• رابعا : 5 بيض.

• خامسا : 1/2 كوب زيت ذرة.

• سادسا : 3 ملعقة صغيره فانيلا.

• سابعا : 3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

إليك خطوات طريقة عمل الكيك العادي :

وقمنا بوضع لحضراتكم كافة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي على النحو التالي:

أولاً : وفي المرحلة الأولى يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية يقوم المعد بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.

شاهد طريقة عمل الكيك العادي على منصة اليوتيوب :

ويوضح الفيديو خطوات طرق عمل الكيك العادي، وما عليك سوى متابعة الفيديو للآخر، لكي تتمكن من الحصول على الطريقة الصحيحة :



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