الصحة: نسعى باستمرار لتطوير العمل داخل مراكز الحجر

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة سعيها المستمر لتطوير العمل داخل مراكز الحجر الصحي في القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستضافين.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات رامي العبادلة، "إن الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية طورت العمل داخل مراكز الحجر في كل من شمال قطاع غزة وجنوبه، إلى جانب استخدام الفنادق للعائلات وتقليص استخدام المدارس للاستضافة إلا في حالة زيادة أعداد القادمين من خارج القطاع بصورة كبيرة، حيث سيكون ذلك ضمن أعداد محدودة في كل مدرسة".

وأوضح العبادلة أن وزارة الصحة تعمل ضمن إطار التطوير الشامل لكافة الإجراءات فيما يتعلق بمتابعة ملف فيروس كورونا وذلك وفقاً لآخر الأبحاث والتجارب العالمية في التعامل مع الفيروس.

واستطاعت الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة مبكرًا في التصدي لانتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، في ظل اجتياح الوباء للعالم والإقليم المجاور.