دول العالم تُسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

تواصل دول العالم تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذٌ ظهور أول حالة في بداية ديسمبر الماضي في مقاطعة ووهان وسط الصين، حيثُ سجلت باكستان اليوم الأربعاء، 31 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 34336، خلال 24 ساعة الماضية، وفق صحيفة "ذات نيشن" الباكستانية.

وسجلت أفغانستان، 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4829.

وفي الهند، رصدت وزارة الصحة فيها، 3525 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و122 وفاة خلال 24 ساعة.

أما في الدول العربية لا تزال تسجل السلطات حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ أعلنت السودان تسجيل 6 وفيات جراء كورونا ليصل الإجمالي إلى 80 وتسجيل 134 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

كما سجلت وزارة الصحة العمانية، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4019.

وفي حين، أكدت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 162 من المصابين بفيروس (كورونا) ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 3263.

وفي ذات السياق، قالت السلطات الألمانية :"إنها سجلت 101 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و798 إصابة".

وحتى اليوم الأربعاء، أصيب أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، منذُ تفشي الوباء القاتل، فيما تجاوز عدد الوفيات 293 ألف حالة، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة، في حين لم تتوصل الدول لعلاج مضاد ضد الفيروس.