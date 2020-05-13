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ارتفاع إصابات فيروس كورونا في (إسرائيل)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:49 - 13 مايو 2020
فيروس كورونا في (اسرائيل) فيروس كورونا في (اسرائيل)
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرفع اعداد الإصابات لدى الاحتلال.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في (إسرائيل) إلى 16,539 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 61 بحالة خطيرة، والوفيات 262.

في مارس، فرضت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ القصوى في كافة أنحاء الكيان، وقررت إغلاق المرافق العامة والسياحية والرحلات الجوية، للحد من الوباء.

عالميًا، ارتفعت إصابات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من أربعة ملايين حالة، وتجاوز عدد الوفيات293، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.

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