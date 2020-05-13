الجهاد الإسلامي تعلن عدم حضورها اجتماع رام الله السبت المقبل

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 13/5/2020، أنها لن تحضر الاجتماع المزمع عقده في رام الله السبت القادم 16 مايو "تحت عنوان اجتماع القيادة".

وقالت الحركة في بيان صحفي مقتضب: "إن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تلقت دعوة لحضور الاجتماع المزمع عقده في رام الله يوم السبت القادم 16 مايو "تحت عنوان اجتماع القيادة".

وأضافت: "إننا إذ نؤكد دعمنا لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان ، فإننا نرى أن المدخل لتجسيد ذلك هو عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن و الأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء " م. ت. ف " على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام" .

وأكدت أنها لن تحضر اجتماع يوم السبت القادم برام الله، معربةً عن أملها لهذا الاجتماع والمشاركين فيه الخروج بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة.