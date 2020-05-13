عقوبة غير متوقعة لمن يخالف قواعد التباعد الاجتماعي في أندونيسيا

تعتزم السلطات لاندونيسية معاقبة الإندونيسيين الذين يخالفون قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بطرقة جديدة وغريبة، لتطويق تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) عبر إرغامهم على تنظيف المراحيض العامة.

عقوبة تنظيف المراحيض تأتي من بين سلسلة عقوبات ترمي إلى الحد من تفشي الفيروس في العاصمة الإندونيسية، إحدى أكبر مدن جنوب شرق آسيا.

وستفرض السلطات الاندونيسية على الأشخاص الذين يخرجون إلى الشوارع من دون كمامة غرامة قدرها 250 ألف روبية (17 دولاراً)، كما أن الأشخاص الذين يتنقلون ضمن مجموعات متقاربة سيواجهون عقوبة تنظيف المنشآت العامة، بما فيها المراحيض، مع ارتداء سترة يُكتب عليها الذنب الذي اقترفوه.

الشركات التي تتجاهل أوامر الإغلاق أو تنتهك قواعد الصحة العامة فسيتعين عليها دفع مبلغ يصل إلى 50 مليون روبية (3400 دولار)، وفق القواعد التي أعلن عنها أخيراً.

وفرضت جاكرتا، المدينة الضخمة التي تعد حوالي ثلاثين مليون نسمة، حجراً جزئياً خلال الشهر الفائت، في ظل التفشي السريع للفيروس ووسط تحذيرات المراقبين من كارثة صحية داهمة.

ويشار الى ان حصيلة الوباء في إندونيسيا الثلاثاء بلغت 1007 وفيات و14479 إصابة مؤكدة بكوفيد-19. غير أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن مئتين وستين مليون نسمة.