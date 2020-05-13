رابط الاستعلام: نظام نور نتائج الطلاب 1441 هـ

زادت عمليات البحث بشكل لافت حول رابط الاستعلام عن نظام نور نتائج الطلاب 1441 هـ في المملكة العربية السعودية، بعد أن أتاح برنامج نظام نور الخاص بجميع العمليات التعليمية، سهولة معرفة نتائج الطلاب من خلال رقم الهوية الخاص بولي الأمر.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم منشوراً، عن ظهور نتائج المرحلة الابتدائية، من خلال بوابة نظام نور الإلكترونية.

نظام نور نتائج الطلاب 1441 هـ

ويتساءل كثيرون عن نظام نور، الذي أحث الفارق في نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية، نظام نور هو خدمة إلكترونية متكاملة وشاملة، حيث يعتمد علي التكنولوجيا الحديثة، ويقوم البرنامج بالربط بكل مؤسسات و مديريات التعليم بالسعودية، عن طريق قاعدة بيانات متكاملة.

مميزات نظام نور للطلاب والمؤسسات التعليمية

يبرز دور نظام نور في المنظومة التعليمية، لما يقدمه من العديد من الخدمات والمميزات وهي :-

تسهيل عملية التعليم للطلاب بالسعودية.

تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين، الطلاب، وكذلك أولياء الأمور.

الاستعلام بكل سهولة عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط.

يمكن لأولياء الأمور متابعة مستوي أبنائهم في المنظومة التعليمية، مثل التعرف علي أيام الغياب الخاصة بهم بشكل دوري.

توفير الوقت والجهد بشكل ملحوظ.

يمكنك نقل الأبناء من المدرسة الخاصة بهم، إلي أي مدرسة أخري، دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة.

شروط التسجيل في نظام نور نتائج الطلاب 1441 هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بعض الشروط المهمة، لتسجيل الطلاب في النظام التعليمي، وهي :-

أن يكون الطالب المتقدم للتسجيل، في روضة معتمدة، علي الأقل عام دراسي كامل.

وجود شهادة نمائية للطفل.

الحصول علي شهادة من الروضة الخاصة به، من خلال أحد المعلمين.

في حالة وجودة في روضة أجنبية، يلزم وجود شهادة للطفل تثبت أن حصل علي المهارات النمائية.

تقديم أمر توصية خاص بالطفل موقعاً علية، وذلك من خلال الملحق الثقافي السعودي.

كيفية التسجيل في نظام نور نتائج الطلاب 1441 هـ

يمكن لجميع الطلاب التسجيل بكل سهولة في نظام نور، المتواجدين بداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، عن طريق الخطوات البسيطة الآتية :-

الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بنظام نور من هنا.

الضغط علي أيقونة تسجيل ولي أمر جديد.

كتابة السجل الخاص بولي الأمر، والاسم المقترح، ومن ثم الضغم علي أيقونة التالي.

تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك، ورقم الجوال.

بعد تسجيل البيانات، يتم إرسال رسالة نصية علي الهاتف، تحتوي علي اسم المستخدم و كلمة السر.

عند إتمام عملية التسجيل، الضغط علي أيقونة إضافة أبنائك، المتواجدة علي يمين الصفحة، من خلال القائمة الرئيسية.

الضغط علي تسجيل طالب جديد.

تسجيل البيانات التالية (رقم الهوية الخاص بالابن أو الابنة، تاريخ الميلاد، صلة القرابة).

الضغط علي أيقونة تسجيل.

بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الابن أو الابنة، سوف تظهر لك صفحة، تحتوي علي البيانات الخاصة بهم.

تستطيع تحديد المدرسة التي تريد أن يلتحق بها الابن أو البنت.

يستطيع الطالب السعودي أو غير السعودي التسجيل في نظام نور، وفي حالة التسجيل لطالب غير سعودي، يلزم علية متابعة مواعيد التسجيل، لأن تسجيله يكون في مواعيد محددة.

ماهي الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور نتائج الطلاب 1441 هـ

يستلزم وجود بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالطفل للتسجيل في نظام نور، وهي :-

شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، مع وجود صورة منها.

شهادة التطعيم الخاصة بالطفل ، مع وجود صورة منها.

كرت للعائلة، مع وجود صورة منها.

صورة شخصية للطفل المتقدم.

إحضار ملف أخضر اللون علاقي.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور 1441 هـ

أصبح الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب، أمر سهل للغاية، بعد وجود النظام المتكامل علي الإطلاق، وسوف نعرضها لكم :-

نتائج نظام نور

الدخول عبر موقع نظام نور الإلكتروني من هنا.

التسجيل في الموقع، عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، ورمز التحقيق.

بعد الانتهاء من التسجيل، يقوم الطالب بالاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.