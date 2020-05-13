لماذا أوقفت MBC عرض مسلسل مخرج 7..؟

بعد أن تعرض لانتقادات شديدة منذ بداية عرضه في بداية شهر رمضان المبارك 2020، أوقفت قناة أم بي سي (MBC) بث مسلسل "مخرج 7" للفنان السعودي ناصر القصبي.

وتعرض قناة أم بي سي (MBC)، مسلسل "مخرج 7" خلال شهر رمضان المبارك ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

وأوضحت القناة أنها ستبدأ بعرض المسلسل الكويتي "درب الزلق" ابتداءً من يوم الجمعة المُقبل بدلاً من مسلسل "مخرج 7"، وذلك لتوقف تصوير المسلسل عند الحلقة (20) بسبب ظروف فيروس كورونا المُستجد كوفيد 19.

وتوالت الردود على مواقع التواصل الاجتماعي مُرحبين بعرض مسلسل "درب الزلق" حيث رأوا أن مسلسل "مخرج 7" كان عملاً فاشلاً لم يُحقق طموحهم ولم يخرجوا منه بفكرة أو لقطات كوميدية كما توقعوا. بحسب ما أورده موقع " القدس العربي"

وانتقد المغردون مسلسل "مخرج 7" قائلين: إن " مسلسل درب الزلق أفضل من مخرج 7 بكثير وناس الله يرحم من مات منهم ما أحد يوصل لمستواهم مهما عملوا"، وغرد أحد رواد موقع "تويتر"، قائلاً: "مرت قرابة الـ 18 حلقة ولم نخرج منها بأي لقطة كوميدية أو إثارة تشويقية… مجرد سلق لأفكار لم ترتق لذائقة المشاهد علاوة على عدم معالجة أي ظاهرة اجتماعية معينة بقالب كوميدي جاد يمتع المشاهدين".

وكانت رابطة علماء فلسطين أعلنت أن مشاهدة القنوات العربية التي تبث مسلسلات رمضانية داعية إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "حرام شرعاً".

وقالت رئيس الرابطة مروان ابو راس في بيان لها، إن مقاطعة هذه القنوات "واجب شرعي"، وإن "علماء فلسطين ينظرون بعين الريبة والاستهجان لهذه الحملة المسعورة التي تمارسها وسائل إعلام منسوبة إلى العروبة والإسلام ومدعومة بأموال المسلمين والتي تقوم من خلال مسلسلات رمضانية مع الأسف الشديد، حيث لم تكتف هذه القنوات ببث الفساد والرذيلة ومسخ المجتمع المسلم، بل أصبحت بوقا مشبوها وملوثا من أبواق الدعاية الصهيونية بأموال عربية إسلامية والعياذ بالله".

وكانت القناة السعودية أم بي سي (MBC) قد بثت منذ بداية شهر رمضان مسلسل "أم هارون" ومسلسل "مخرج 7" الداعيان إلى التطبيع مع إسرائيل، حيث لاقت هذه الأعمال منذ بدايتها انتقادات حادة من العديد من المستويات الثقافية والفتية والسياسية في فلسطين والوطن العربي، كونها تدعو بشكل واضح للتطبيع مع إسرائيل.