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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء13/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:33 - 13 مايو 2020
ذهب ودولار ذهب ودولار
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 13/5/2020  أسواق غزة والضفة ارتفاعاً وفقا للسوق العالمية  نتيجة انخفاض اسعار الدولار .

ويهتم المعنيون من المستثمرين والمستهلكين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24 – 21 – 14 – 12).

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تنشر لكم اسعار الذهب يوماً بيوم لمواكبة المهتمين حيث اسعار الشيكل والدولار الأمريكي من خلال جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي الفلسطيني لبيع وشراء الذهب:

 

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ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها يرجع لعاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط، والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب، يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، وفق موقع التكية.

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