تردد قناة ام بي سي MBC ترددات قنوات ام بي سي الجديد 2020

تشهد ترداد قنوات ام بي سي MBC متابعة مستمرة ،من قبل المتابعين على محرك البحث ، وتردد قنوات ام بي سي الجديد 2020 تقدم تحديثاتها وهي:

تردد قناة ام بي سي مصر mbc ، تردد قناة ام بي سي Mbc دراما ، تردد قناة ام بي سي MBC 1 وتردد قناة ام بي سي اكشن MBC ، تردد قناة ام بي سي mbc 3 ، تردد قناة ام بي سي mbc بوليود ، تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq ، تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC ، تردد قناة ام بي سي 2 mbc ، تردد قناة ام بي سي 4 mbc ، تردد قناة ام بي سي 5 mbc ، تردد قناة ام بي سي ماكس mbc .

تردد قناة ام بي سي و تردد قنوات ام بي سي MBC :

ولا زال تردد قناة ام بي سي من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي وأكثرها بحثاً في محركات البحث وخاصة محرك البحث غوغل حيث يتصدر دائما تردد قناة ام بي سي mbc الجديد محرك غوغل ولذلك موقع النهضة نيوز يقدم لكم ترميز وترددات قناة ام بي سي الفضائية التي تتنوع قنواتها واستهدافتها لكافة الفئات العمرية.

قناة ام بي سي MBC 1:

تعتبر قناة ام بي سي 1 من أحدى قنوات شبكة ام بي سي التي تبحث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث تهتم قناة ام بي سي 1 ببث برامج سياسية واجتماعية ومسلسلات درامية برامج تثقيفية ومسابقات ونشرات إخبارية فهي تعتبر أولى قنوات أم بي سي حيث تميزت بحصد ملايين المشاهدات على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي.

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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قناة ام بي سي 2 mbc :

تعتبر قناة ام بي سي 2 من القنوات التي تختص في بث الأفلام المتنوعة وخاصة أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق حيث تميزت قناة ام بي سي 2 بعرضها أفلام جديدة وحاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام حيث قمنا بتوفير لكم تردد قناة ام بي سي 2 الجديد.

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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قناة ام بي سي MBC3 :

تعبتر قناة ام بي سي 3 أحدى قنوات شبكة ام بي سي العربية المملوكة من قبل السعودية حيث مهمة قناة ام بي سي 3 بث برامج تعليمية وتربوية وثقيفية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال جميعها تختص في فئة الأطفال حيث حصلت قناة ام بي سي 3 على نسب عالية من المشاهدات حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 3 الجديد لعام 2020.

تردد قناة MBC3

تردد القناة علي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد القناة على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

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قناة ام بي سي 4 mbc :

تعتبر قناة ام بي سي 4 من القنوات الاجتماعية التي تعد من أحدى قنوات شبكة قنوات ام بي سي العربية حيث تتميز قناة ام بي سي 4 ببث برامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية والعديد من المسلسلات التي تبث في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 4 الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تعتبر قناة ام بي سي ماكس من أحدى القنوات التابعة لشبكة قنوات ام بي سي السعودية حيث تتميز قناة ام بي سي ماكس ببث أفلام إجتماعية وأفلام كوميدية ورومانسية حيث تتميز هذه القناة بإعجاب المتابعين العرب حيث تبث أفلام أجنبية مترجمة للعربية تلائم جميع الأهواء ومحبين الدراما والأفلام الأجنبية الرومانسية والاجتماعية حيث وفرنا لكم اخر تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد.

تردد قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

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قناة ام بي سي اكشن MBC :

تعتبر قناة ام بي سي اكشن من أحدى القنوات المتميزة ضمن شبكة قنوات ام بي سي حيث تعد قناة ام بي سي اكشن من القنوات المتخصصة في بث أفلام الأكشن والجريمة والأفلام العسكرية والحربية حيث تميزت قناة ام بي سي اكشن في نقل مباريات المصارعة الحرة في العالم ونقل برامج ومبارزات القتال والقوة والعديد من البرامج المتنوعة والمتميزة حيث قمنا بتوفر تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد لعام 2020 لمشاهدة كل جديد من أفلام اكشن ومصارعة حرة وبرامج مختلفة ومتنوعة.

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد القناة على العرب سات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات

هو 11476(v)

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تردد قناة ام بي سي دراما MBC

تعتبر قناة ام بي سي دراما أحدى ابرز القنوات من شبكة قنوات ام بي سي mbc حيث تميزت قناة ام بي سي دراما ببث مسلسلات درامية وبرامج اجتماعية متنوعة وكان لها النصيب في حصد اعجاب ومتابعة المواطنين في الشرق الأوسط والوطن العربي حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي الجديد لعام 2020

التردد على النايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

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تردد قناة ام بي سي mbc 5

تعتبر قناة ام بي سي 5 MBC أبزز أحدى القنوات التي انطلقت جديد ضمن شبكة قنوات ام بي سي حيث تميزت قناة ام بي سي 5 بالبحث عليها بشكل كبير نظرا لتميزها عن باقي حقبة قنوات ام بي سي حيث نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي 5 الجديد.

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

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قناة ام بي سي بوليود mbc :

تعتبر قناة ام بي سي بوليود من القنوات المتخصصة في بث المسلسلات الهندية والأفلام الهندية الجديدة حيث حصلت القناة على بحث كبير على تردد قناة ام بي سي بوليود حيث تعد من أحدى قنوات شبكة ام بي سي حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد لعام 2020.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

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قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports

تعتبر قناة ام بي سي برو سبورت احدى قنوات شبكة ام بي سي في الوطن العربي حيث تقدم برامج رياضية وهي عبارة عن قناة متخصصة في الرياضة وخاصة نقل المباريات في المملكة العربية السعودية وتهتم ببث المباريات والتعقيب والتعليق عليها حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي برو سبورت الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

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قناة ام بي سي العراق MBC :

تعتبر قناة ام بي سي العراق من القنوات المتخصصة في نقل كل ما يخص في دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي العراق الجديد لمتابعة كافة المسلسلات والبرامج والأخبار والأحداث التي تنقل على قناة ام بي سي العراق

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201



التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD



القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S



القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

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قناة ام بي سي مصر MBC

تعبتر قناة ام بي سي مصر من ضمن شبكة قنوات ام بي سي العربية حيث هي متخصصة في القضايا المصرية وبث البرامج المصرية والمسلسلات المصرية الدرامية وايضا برامج مصرية يقدمها مقدمين مصريون حيث تميزت قناة ام بي سي مصر بحصد ملايين المشاهدات لأنها تخصصت في نشر كل ما يخص بمصر حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي مصر الجديد لعام 2020.

يمكنكم الحصول على تردد قناة إم بي سي مصر MBC Masr الجديد من أجل التمكن من متابعة مسلسلات رمضان القادم وموعده يوم الجمعة القادم، وهو رمضان 2020، وذلك على جهاز الإستقبال الخاص بكم على الرسيفر من خلال القمر الصناعي النايل سات، وذلك من أجل عمليات البحث الكبيرة التي حدثت من قبل المتابعين.

تردد قناة إم بي سي مصر MBC تعرض مسلسلات رمضان

تعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات العديد من المسلسلات القوية عبر شاشتها، وذلك خلال شهر رمضان القادم من العام الميلادي 2020 الجاري، ومن المقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم من العام الهجري 1441 خلال شهر أبريل الجاري 2020، وستقوم قناة إم بي سي مصر بعرض باقة قوية من أقوى باقات المسلسلات الرمضانية الجميلة،حيث ستقوم بعرض مسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني ويعاونها النجم أحمد داود ومعه إنجي المقدم والنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، وعودة قوية للنجم الكبير محمود قابيل، ويأتي المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، كما ستعرض القناة مسلسل سكر زيادة للنجمة نبيلة عبيد ومعها نادية الجندي ومعهم هالة فاخر في عودة للنجوم الكبار.