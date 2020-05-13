بتمويل الصليب: العمل تقدم مساعدات مالية للمتضريين في التعليم

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء 13/5/2020، عن تقديم مساعدات مالية لأكثر من 1500 من العمال المتضررين في قطاع التعليم الخاص، بتمويل كريم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وأوضحت وزارة العمل، أن المساعدات المالية قُدمت للعاملين في قطاع التعليم الخاص ممن فقدوا سبل العيش بسبب جائحة كورونا، كونه من أبرز القطاعات المتضررة بشكل كلي.

وتأتي هذه المساعدات استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود العاملين في القطاعات المتضررة جراء الاجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وقد بلغ عدد العمال المسجلين في المجالات الرئيسية " رياض الأطفال، مراكز التعليم الخاص، المراكز المهنية الخاصة، المقاصف " والتي تندرج في اطار قطاع التعليم الخاص 16275 مسجل.

كما تم اختيار المستفيدين ممن سجلوا من خلال موقع الوزارة، ومن انطبقت عليهم المعايير والتي تهدف للوصول إلي الأكثر تضررا من العمال المسجلين في هذا القطاع.

يذكر أن وزارة العمل نفذت منحة بقيمة مليون دولار بتمويل لجنة المتابعة الحكومية، لصالح 10 آلاف من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة، والتي بلغ إجمالي أعدد العمال المتضررين المسجلين في كافة القطاعات 138 ألف مسجل.

وبينت الوزارة، أنه سيتم الصرف للمستفيدين من المنحة من خلال رسائل SMS سترسل علي أرقام الجوال الخاصة بالمستفيدين من المنحة تباعا من جهة التمويل.