6 دول بينها دولة عربية مرشحة للإفلاس بسبب كورونا!

يواصل اقتصاد العالم خلال تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) الانهيار مما أدى إلى تخلف بعض الدول عن سداد ديونها وعدم قدرتها للسداد خلال العام الجاري.

وخسرت الدول الكثير من الأموال وتعرضت لانتكاسة اقتصادية كبيرة خاصة على السفر والسياحة بسبب اغلاق الحدود.

ووفقًا لإحصائيات رسمية فإن هناك 6 دول في العالم أعربت عن عدم قدرتها على سداد ديونها مما دفعها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وأشارت التقارير الصادرة عبر وسائل الاعلام أن هذه الدول هي:

"لبنان - جزر المالديف - زامبيا - الإكوادور - رواندا - الأرجنتين،".

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى للقائمة مع تقدم الوقت، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا القاتل.

وارتفعت ديون الاقتصادات الناشئة بشدة خلال السنوات الماضية رغم مخاطرها العالية، وانخفاض تصنيفاتها السيادية بسبب جشع البنوك الغربية وشركات الاستثمار العالمية الباحثة عن الأرباح العالية.

وتستفيد البنوك التجارية من فارق الهامش الكبير في أسعار الفائدة بين الاقتصادات الرأسمالية الكبرى والاقتصادات النامية.

إذ بينما ظلت البنوك التجارية الكبرى في أميركا وأوروبا تقترض من بنوكها المركزية بفائدة صفرية، فإنها تقرض الاقتصادات الناشئة بفائدة فوق 5.0% وتصل في بعض الأحيان إلى 10%.

وحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فإن ديون الاقتصادات الناشئة ارتفعت من ترليون دولار في العام 2005 إلى 3.2 ترليونات دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. وتعادل هذه الديون نسبة 114% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الصغيرة "المتوسطة التطور" في العالم.