تبدأ الليلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يبحث المسلمون عن أدعية الليالي الوترية في رمضان 1441.

وقد ورد عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال: ((إنِّي أُريتُ ليلةَ القَدْرِ، وإنِّي نُسِّيتُها (أو أُنسيتُها)؛ فالْتمِسوها في العَشرِ الأواخرِ من كلِّ وَترٍ)). رواه البخاريُّ، ومسلم.

لذلك فمن الواجب على كل مسلم، أن يجتهد في الدعاء والعبادات في الليالي الوترية.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حرصت أن تقدم لكم أدعية الليالي الوترية في رمضان ١٤٤١.

الليالي الوترية رمضان 2020

ولكن في البداية نوضح إليكم الليالي الوترية رمضان 2020 وهي:

الأربعاء 20 رمضان ليلة 21.

الجمعة 22 رمضان ليلة 23.

الأحد 24 رمضان ليلة 25.

الثلاثاء 26 رمضان ليلة 27.

الخميس 28 رمضان ليلة 29.

تبدأ الليلة من المغرب إلى الفجر.

أدعية الليالي الوترية في رمضان ١٤٤١

عن شداد بن أوس – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول:

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»

قال : من قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة،

ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة (رواه البخاري) .

‏اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك،

وأعوذ بك من الإثم والكسل وعذاب القبر وفتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم،

اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي

كما باعدت بين المشرق والمغرب‏.‏ هذا ما سأل محمد ربه، اللهم إني أسألك خير الدعاء وخير المسألة

وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وارفع درجتي

وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين‏.‏ اللهم إني أسألك الجنة، آمين‏.‏

اللهم إني أسألك خير ما فعل وخير ما عمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين‏.‏

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتغفر ذنبي وتحفظ فرجي وتنور قلبي وتغفر ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين‏.‏ اللهم نجني من النار‏‏‏.‏

دعاء الليالي الوترية

عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:

علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : قل : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛

فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» رواه البخاري

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب:

«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض

ورب العرش الكريم» رواه البخاري.

عن مصعب قال : كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن:

«اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أُرد إلى أرذل العمر،

وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه البخاري.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول :

«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد،

ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»

رواه البخاري.

عن ابن أبي موسى عن أبيه – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء:

«رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني،

اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي،اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت

وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير» رواه البخاري.

دعاء ليلة القدر

عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال:

((تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ)) رواه البخاريُّ

عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال:

((مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)). رواه البخاريُّ، ومسلم.

عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛

ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))

رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد.

عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: ((هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين،

وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها)) رواه مسلم