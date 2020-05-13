اليوم.. جلسة محاكمة للأسيرة آية الخطيب

تعقد محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء جلسة محاكمة للأسيرة آية الخطيب (31 عاما) من بلدة عرعرة في المثلث الشمالي في الداخل المحتل.

وأشار محامي الأسيرة آية الخطيب بدر اغبارية، أن نيابة الاحتلال رفضت في السابق تحويل الأسيرة للحبس المنزلي بسبب جائحة كورونا مفيداً أن لتهم الموجهة لها ليست لها خطر أمني وتتعلق بالمساعدات الاجتماعية للشرائح الفقيرة.

يشار أن الاسيرة الخطيب هي أم لطفلين تم اعتقالها في 17 شباط الماضي وتم تمديد اعتقالها عدة مرات بشكل انتقامي، ودعا نشطاء إلى المشاركة في جلسة محاكمتها اليوم في ساحة المحكمة المركزية في حيفا احتجاجا على استمرار اعتقالها والمطالبة بالإفراج عنها.