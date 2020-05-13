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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:43 - 13 مايو 2020
معتقل معتقل
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يدخل خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين اليوم 13 مايو أعواماً جديدة في سجون الاحتلال بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة القدس المحتلة/ 
◼️الأسير أيمن عبد المجيد عاشور سدر (53 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 25 عامًا بعد اعتقاله عام 1995.

ومن مدينة طولكرم/
◼️الأسير زاهر أحمد محمد قعدان (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وقضى 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.
◼️والأسير محمد عاهد عبد القادر علي (42 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 19 عامًا متنقلاً داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2001.

ومن مدينة نابلس/
◼️الأسير مراد موسى محمد فضل (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2004.
◼️والأسير مؤيد صالح عبد اللطيف عيسى (41 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا قضى منه 17 عامًا داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2003.

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