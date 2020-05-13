خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين اليوم 13 مايو أعواماً جديدة في سجون الاحتلال بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة القدس المحتلة/

◼️الأسير أيمن عبد المجيد عاشور سدر (53 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 25 عامًا بعد اعتقاله عام 1995.

ومن مدينة طولكرم/

◼️الأسير زاهر أحمد محمد قعدان (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وقضى 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

◼️والأسير محمد عاهد عبد القادر علي (42 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 19 عامًا متنقلاً داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2001.

ومن مدينة نابلس/

◼️الأسير مراد موسى محمد فضل (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2004.

◼️والأسير مؤيد صالح عبد اللطيف عيسى (41 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا قضى منه 17 عامًا داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2003.