الكشف عن اسم مسؤول سعودي متورط في هجمات سبتمبر 2001

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بالخطأ، اسم مسؤول سعودي سابق متورط بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 التي أدت إلى تدمير أبراج التجارة العالمي في واشنطن وتبنى العملية حينها تنظيم القاعدة الذي كان يتزعمه الراحل أسامة بن لادن.

وذكر موقع "ياهو نيوز" أن الملحق الثقافي السابق بالسفارة السعودية في واشنطن مساعد أحمد الجراح هو أحد المتورطين بتقديم دعم لبعض منفذي هجمات سبتمبر وفقًا لما كشفته وسائل اعلامية عن مكتب التحقيق الفدرالي.

يُشار إلى أن عائلات القتلى من هجمات سبتمبر تقدمت بدعوى لدى محكمة اتحادية؛ للمطالبة برفع السرية عن تقرير "إف بي آي".

مساعد الجراح

وتزعم دعوى مرفوعة منذ عام 2003 من قبل مصابي وعائلات قتلى هجمات سبتمبر أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علم في مخطط خطف الطائرات.

وفي ذات السياق نفت المملكة العربية السعودية مرارا أي دور لها في الهجمات.

ومساعد الجراح، عمل ملحقا ثقافيا للسعودية في عدة دول، بينها الإمارات، ولبنان، وماليزيا، ويشغل الآن المنصب ذاته في سفارة المملكة بالمغرب.