بومبيو يصل "إسرائيل" لمناقشة هذه الملفات الخطيرة!

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل اليوم الاربعاء 13-5-2020 إلى "إسرائيل".

وأوضحت الوسائل الاعلامية العبرية، بأن هدف زيارة بومبيو مناقشة الخطة الأمريكية الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وتعتبر زيارة بومبيو هي الأولى منذ فتشي الفيروس في الولايات المتحدة الامريكية.

ومن المقرر أن يلتقي وبمبيو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس ليناقش العديد من الملفات على رأسها ملف ضم اجزاء الضفة الغربية ضمن خطة صفقة القرن إضافة إلى الملف الإيراني.

واللافت فإن زيارة بومبيو ستكون خاطفة هذه المرة وستستمر لمدة 24 ساعة فقط قبل يوم واحد من أداء حكومة الوحدة "الإسرائيلية "اليمين الدستورية أمام الكنيست.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" أمس الثلاثاء: "إن إسرائيل ستتخذ قرار موعد وكيفية المضي في تنفيذ هذه الخطة".

وأضاف "أريد أن أعرف كيف تفكر الحكومة الجديدة بشأن ذلك".

وفي ذات السياق قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إن تعاون إدارة ترامب مع إسرائيل فيما يتعلق بخطة الضم الخاصة بها، يعد محاولة لدفن حقوق الشعب الفلسطيني وهجوما صارخا على نظام دولي قائم على قواعد".

ويقيم أكثر من 450 ألف مستوطن "إسرائيلي" في 100 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50% خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.