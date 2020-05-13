فيديو وفاة محامي أردني خلال بث مباشر بشكل مفاجئ

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وفاة محامي أردني خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك.
وجاءت وفاة المحامي هيلات المفاجئة خلال بث مباشر كان يتحدث فيها المحامي عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا قبل أن يتوفى.
ووفقًا لمن وثق مقطع الفيديو المصور فإن هيلات توفي بشكل مفاجئ دون سابق انذار.
فيديو وفاة محامي أردني خلال بث مباشر
وشكلت وفاة هيلات صدمة كبيرة لأبنائه اللذين صرخوا بشكل جنوني (سُمع صوتهم خلال مقطع الفيديو).
نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات هيلات نعى زميله أكرم، قائلا:
- "إنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته".