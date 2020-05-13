يبحث الملايين من اللبنانيين عن سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 13-5-2020.

ويحظى الدولار مقابل الليرة اللبنانية على اهتمام كبير من قِبل الملايين من اللبنانيين في ظل ما تشهده الليرة من انتكاسة تاريخية مقابل العملات الأخرى.

وأصبح للدولار الأمريكي في لبنان قيمة كبيرة جدًا مقابل الليرة اللبنانية حيث تجاوز سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء نحو 4400 ليرة.

وحاولت الحكومة انقاذ قيمة الليرة اللبنانية دون فائدة بسبب السوق السوداء واغلاق المصارف أبوابها احتجاجًا على اعتقال الصيارفة في لبنان.

سعر صرف الدولار في لبنان

ونظرًا لما يجري في الليرة اللبنانية فقد أكدت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن اجتماع استثنائي سيعقد بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق كتب الكاتب اللبناني خالد أبو شقرا مقالًا يوضح فيه بعض النقاط.

وقال أبو شقرا في مقاله: "المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي انطلقت يقال ان “صندوق النقد الدولي” لا يدخل إلى أي بلدٍ من البلدان قبل تحرير سعر صرف عملته. فالتدخل الحكومي في سوق القطع وتثبيت قيمة العملة مقابل الدولار الاميركي، أو غيره من العملات القوية هو شكل من أشكال الدعم المرفوضة. ذلك لانه يستنزف المالية العامة ويغطي عيوب الاقتصاد الفاشل. لبنان الذي تربع طوال عقدين ونيف من الزمن على عرش هذه التجربة يواجه اليوم الحقيقة المرة مع أحد أشرس الرافضين لها. فهل سيكون سعر الصرف مدخلاً للحل أم سبباً للخلاف مع “الصندوق”؟

كثيرة هي المطبات التي ستعيق عملية التفاوض التي ستنطلق اليوم رسمياً بين الجانب اللبناني ووفد “صندوق النقد الدولي”، ولعل أخطرها يتمثل في إشكالية معالجة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي. فالتحرير الفجائي قد يغرق البلد بليرة معدومة القيمة ويسبب كارثة اجتماعية واقتصادية. أما الاستمرار في التثبيت فسيمتص فوائد الاقتراض الجديدة ويستنزف ما تبقى من احتياطي العملات الاجنبية في المركزي، ويهدّد بفوضى التلاعب بالتسعير بعدما أصبح هناك أكثر من سبعة أسعار لسعر الصرف.

الإبقاء على سعر الصرف الرسمي المتمثل في 1507.5 له منفعتان: الاولى، هي القدرة على استمرار استيراد ثلاث سلع رئيسية (النفط، القمح والدواء) على سعر منخفض. ما يشكل دعماً غير مباشر للمواطنين، يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية.

الثانية، يساعد المقترضين من أفراد ومؤسسات على بقاء اقساطهم المقيّمة بالدولار للمصارف والشركات نفسها، من دون أي زيادة. فإعادة تقييم القروض بالدولار على سعر الصرف الحر، أو حتى المحدد بـ 3500 في المرحلة الاولى، كما اشارت الخطة الحكومية، سيكون تعجيزياً للمقترضين وأصحاب الدخول بالليرة اللبنانية وسيدفعهم الى التوقف حكماً عن سداد الأقساط وبالتالي زيادة نسب الديون المتعثرة في القطاع المصرفي.

ثالثاً، ان تحرير سعر الصرف سيجبر المصارف على دفع نحو 120 مليار دولار بالليرة على السعر الجديد من دون أي ضوابط، وهو الامر الذي سيغرق البلد بالعملة اللبنانية ويؤدي الى موجة من التضخم وانهيار الليرة اللبنانية وفقدان القيمة الشرائية بشكل غير مسبوق ويترك تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وسيعود ويجبر المصارف على تقييد الودائع او تخفيض قيمتها عبر “haircut” .

في المقابل فان الاستمرار بتثبيت سعر الصرف ودعم السلع الاساسية، يسمح أولاً بزيادة تهريب السلع المدعومة الى سوريا، وهذا ما نشهده بالمازوت والطحين حيث تفوق الكمية المهربة الـ 400 مليون دولار سنويا. وعليه فإن جزءاً كبيراً من فوائد التثبيت سيذهب إلى من لا يحتاجه والى سوريا، وذلك على حساب ومصلحة الطبقات الفقيرة والمحتاجة فعليا الى الدعم.

ثانياً، يؤدي التثبيت إلى خلق عدة أسعار لسعر الصرف ويسبب فوضى في التسعير وعمليات صرف العملة.

ثالثاً، ان غياب سعر صرف طبيعي في القطاع المصرفي عطّل كل العمليات التجارية التي تتم في المصارف، وأجبر التاجر والمستورد والصناعي على تأمين الدولار من السوق الثانوية من أجل تمويل حاجات الاستيراد.

رابعاً والأهم، ان التثبيت يستنزف ما تبقى من احتياطي عملات صعبة في مصرف لبنان، والتي تقدر بحسب الجهات الدولية بحدود 5 مليارات دولار. وعليه فان استمرار هذا التمويل سيعرّض ما تبقى من احتياطي بالدولار الى النفاد قريباً.

خامساً، يزيد تثبيت سعر الصرف تغييب آليات المعالجة الجدية التي من المفروض ان تقوم بها الحكومة.

وبعد المتابعة المتواصل لسعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة فإن سعر صرف الدولار سجّل ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ 4200 و4300 ليرة في السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 13_5_2020

سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء يرتفع بشكل كبير جدًا عن سعر المصارف الرسمية:-

1 دولار = 4300 ليرة لبنانية للبيع

1 دولار = 4400 ليرة لبنانية للشراء

أما في المؤسسات الرسمية فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

1 دولار = 1,507.50 ليرة لبنانية

10 دولار= 15,075.00 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي

1 ريال سعودي = 402.000 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.00248756 ريال سعودي

سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو الأوروبي

1 يورو أوروبي = 1,635.38 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.000611479 يورو أوروبي

سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية

1 ليرة لبنانية = 0.340405 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 2.93768 ليرة سورية