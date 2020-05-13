يعاني صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2020 من تدهور القيمة الاقتصادية لليرة السورية.

وتدهورت قيمة الليرة السورية أمام أغلب العملات في العالم خاصة الدولار والدينار الكويتي بسبب الأزمات التي تعاني منها الدولة السورية.

وبدأ انهيار قيمة الليرة منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011 حتى الآن ووصلت إلى أسعار خيالية وتاريخية لم تصل إليها من قبل.

فوصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء قبل أشهر عدة إلى 2500 ليرة في رقم خيالي لم يتوقعه أي سوري من قبل.

أما السعر في المصرف المركزي كان متذبذب لكنه حافظ على قيمة الليرة اذ بلغ سعر الدولار مقابل الليرة ما بين (530 حتى 590) ليرة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 13-5-2020

العملة الحد الأدنى الحد الأعلى الدولار الأمريكي (US DOLLAR) 434 438 اليورو (EURO) 483 488 الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) 565 570 الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) 330 333 الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) 64 65 الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) 48 48 الريال السعودي (SAUDI RIYAL) 116 117 الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) 620 626 الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) 1,160 1,171 الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) 119 121 الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) 119 120 الريال العماني (OMANI RIAL) 1,131 1,142 الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) 27 28 الليرة التركية (TURKISH LIRA) 0 0 الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) 0 0 الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) 1,430 1,444

في هذه المقالة سنحاول توضيح سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 13-5-2020 كما سنحاول التعرف على سعر الليرة السورية مقابل بعض العملات الأخرى، كالريال السعودي والدرهم الاماراتي والليرة التركية والليرة اللبنانية واليورو الأوروبي والدينار الكويتي.

وتحظى الليرة السورية على اهتمام الملايين من السوريين فيما تتصدر الليرة منصات التواصل الاجتماعي وتريند على مستوى الجمهورية السورية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

1 دولار أمريكي = 513.016 ليرة سورية

10 دولار أمريكي = 5,130.16 ليرة سورية

100 دولار أمريكي = 51,301.61 ليرة سورية

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو الاوروبي

1 يورو أوروبي = 556.838 ليرة سورية

10 يورو أوروبي = 5,568.38 ليرة سورية

100 يورو أوروبي = 55,683.77 ليرة سورية

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية

1 ليرة تركية = 73.3734 ليرة سورية

10 ليرة تركية = 733.734 ليرة سورية

100 ليرة تركية = 7,337.34 ليرة سورية

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة اللبنانية

1 ليرة سورية = 2.93810 ليرة لبنانية

10 ليرة سورية = 29.3810 ليرة لبنانية

سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية

1 درهم اماراتي = 139.705 ليرة سورية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية

1 ريال سعودي = 136.811 ليرة سورية

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية

1 دينار كويتي = 1,659.30 ليرة سورية