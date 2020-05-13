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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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استمرار اغلاق المساجد

"جنين" تسمح للمواطنين مساء اليوم بالصلاة في الساحات العامة

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 08:32 - 13 مايو 2020
صلاة الجمعة الثانية من رمضان 2020 صلاة الجمعة الثانية من رمضان 2020
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أكد أكرم الرجوب محافظ جنين اليوم الاربعاء 13/5/2020 ، ان المحافظة ستسمح مساء اليوم للمواطنين الصلاة في الساحات العامة مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية .

وقال الرجوب خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قرار الصلاة في المساجد  مازال معلقاً  ، ولا تغير في القرارات الحكومية ، وسط خشية من اانتقال الفيروس في الاماكن المغلقة .

وبين المحافظ ان قرار الصلاة في الساحات العامة جاء نتيجة الضغط الشعبي ، متمنياً إلتزام المواطنين بكافة الاجراءات الوقائية .

يشار إلى أن محافظة جنين خالية حالياً من أي إصابة "نشطة" بفيروس كورونا.

 

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