"جنين" تسمح للمواطنين مساء اليوم بالصلاة في الساحات العامة

أكد أكرم الرجوب محافظ جنين اليوم الاربعاء 13/5/2020 ، ان المحافظة ستسمح مساء اليوم للمواطنين الصلاة في الساحات العامة مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية .

وقال الرجوب خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قرار الصلاة في المساجد مازال معلقاً ، ولا تغير في القرارات الحكومية ، وسط خشية من اانتقال الفيروس في الاماكن المغلقة .

وبين المحافظ ان قرار الصلاة في الساحات العامة جاء نتيجة الضغط الشعبي ، متمنياً إلتزام المواطنين بكافة الاجراءات الوقائية .

يشار إلى أن محافظة جنين خالية حالياً من أي إصابة "نشطة" بفيروس كورونا.