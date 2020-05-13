ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار

شهدت اسعار الذهب أمس الثلاثاء 12/5/2020 ارتفاعاً في السوق العالمية ، بسبب تراجع سعر الدولار ، وسط توقعات بمزيد من تحفيز المركزي الأمريكي، لدعم الاقتصاد المتضرر من تبعات جائحة كورونا والإغلاق.

سعر الذهب في التعاملات الفورية زاد بمقدار 0.35% إلى 1701.50 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول.

في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% لتسجل عند التسوية 1706.80 دولار للأوقية.

وقال متعاملون، إن الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، سيبدأ اليوم شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في السندات، وذلك في إطار مساعيه لتحسين أداء الأسواق في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الثلاثاء الاحتياطي الاتحادي على تبني أسعار فائدة سلبية حتى مع قول بعض أعضاء البنك المركزي إنهم لا يرون حاجة إلى تحريك معدلات الفائدة، التي هي الآن قريبة من الصفر.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 12% منذ بداية العام الحالي، مع إطلاق بنوك مركزية كبرى حول العالم، موجة من التحفيز لتقييد الأضرار الاقتصادية.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.7% إلى 1843.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.70 % إلى 762.21 دولار للأوقية، فيما تراجعت الفضة 0.44 % إلى 15.48 دولار للأوقية.