لـ500 شاب: العمادي يعلن بدء توزيع منحة الزواج في قطاع غزة

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فجر اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات توزيع منحة تيسير زواج الشباب المعسرين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية.

وأوضح السفير العمادي أنه من المقرر أن يستفيد من المنحة البالغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، 500 شاب من المحتاجين والمتأخرين في الزواج، بواقع 4,000 دولار لكل شاب، ممن تم اختيارهم وفق المعايير المحددة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بغزة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رزمة المشاريع التي تم إعلانها خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في شهر فبراير/ شباط المنصرم، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بغزة وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة.

كما أعلن العمادي في تصريح آخر، عن أن اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت إجراءاتها لتوزيع منحة فكاك الشهادات العالقة لخريجي الجامعات المحتاجين في القطاع.

وأوضح السفير العمادي أن منحة فكاك شهادات الخريجين والبالغ قيمتها مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها 6,512 خريجا، موزعين على عشرين مؤسسة تعليمية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رزمة المشاريع التي تم إعلانها خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في شهر فبراير/ شباط المنصرم، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بغزة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي .