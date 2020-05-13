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استشهاد طفل خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:09 - 13 مايو 2020
مواجهات الضفة المحتلة (13) مواجهات الضفة المحتلة (13)
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أعلنت المصادر الفلسطينية عن استشهاد الطفل "زيد فضل قيسية" 14 عاماً صباح اليوم الاربعاء 13/5/2020، بعد اطلاق قوات لاحتلال النار عليه خلال مواجهات في المخيم.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال في تمام الساعة السادسة اقتحمت المخيم وأطلقت النار اتجاه الشبان مما أدى لإصابة 5 مواطنين بينهم حالة خطيرة واستشهاد الطفل وزيد قيسية  .

وأفاد شهود عيان ان جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفوار في الخليل، أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب عشرات الشبان الذين تصدوا لها.

ويشار الى ان الطفل قيسية سيوارى الثرى ظهر اليوم في مخيم الظاهرية مسقط رأسه.

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