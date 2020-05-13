"الأورمتوسطي" يرصد انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين في يعبد

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة استباحة قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وارتكاب انتهاكات مركبة تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحسب متابعة الأورومتوسطي، فإن بلدة يعبد تشهد منذ فجر يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2020 سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين على يد جنود الاحتلال.

واكد "الاورمتوسطي أنّ اعتداءات الاحتلال جاءت تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي بعد إعلانها مقتل أحد الجنود الإسرائيليين بعد استهدافه بحجر ألقي من سطح إحدى البنايات خلال حملة دهم واعتقال نفذتها القوات الإسرائيلية فجرًا في بلدة يعبد.

ورصد الأورومتوسطي 10 أنماط من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية منها الاستخدام المفرط للقوة، وترويع المدنيين خلال عمليات الاقتحام، وتخريب محتويات المنازل، واحتجاز المدنيين بما في ذلك عائلات بأكملها، والحط من الكرامة الإنسانية، والتعذيب، والمعاملة غير الإنسانية، والاعتقال، وحصار البلدة فضلًا عن سياسة العقاب الجماعي.