ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بـ"كورونا" في "إسرائيل"

سجلت "إسرائيل"، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 260 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في حين وصل عدد المصابين إلى 16529 مصابا بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق وزارة الصحة الاسرائيلية، فقد انخفض عدد الإصابات النشطة التي ما تزال تخضع للمتابعة الصحية إلى 4186 إصابة، وصفت الحالة الصحية لـ66 من المصابين بالخطيرة، منهم 55 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة، الى أن عدد المتعافين 12083، بعد تسجيل 153 حالة تعافي جديدة.

على الصعيد ذاته،أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمنتوف تنحيه عن منصبه، بعد أن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يعقوب ليتسمان.

وكان عشرات الأطباء في المستشفيات الإسرائيلية طالبوا باستبدال بار سيمنتوف، واصفين أداءه بغير السليم في مواجهة كورونا، و"شكّل خطرا على المرضى والطواقم الطبية".

ورجّحت المصادر الإسرائيلية أن بار سيمنتوف اختار التنحي من منصبه قبل إقالته بعد تنصيب الحكومة الجديدة يوم الخميس، خاصة أن وزير الصحة ليتسمان سيتسلم حقيبة الإسكان في الحكومة الجديدة بدلا عن حقيبة الصحة، وبالتالي من المنتظر أن يعين وزير الصحة الجديد مديرا جديدا للوزارة.