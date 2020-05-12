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هروب مصاب بفيروس كورونا من أحد مراكز الحجر الصحي بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 22:24 - 12 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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أفاد نائب رئيس بلدية السموع هارون أبو كرش، مساء اليوم الثلاثاء، بهروب مصاب بفيروس كورونا من مركز للحجر الصحي.

وأوضح ابو كرش في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن الهارب لاعادته إلى الحجر الصحي.

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