الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 10 مواطنين ويواصل البحث في جنين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اعتقال ما يزيد عن 10 مواطنين من قرية يبعد غرب جنين، عقب مقتل جندي "اسرائيلي" في القرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش تواصل حملة الاعتقالات في قرية يعبد، حيث تم اعتقال اكثر من 10 مطلوبين في المبنى الذي القيت منه الحجارة التي تسببت في مقتل الجندي فجر اليوم".

وأضاف ان "الجيش يواصل اعمال التمشيط والعمل لاعتقال المتسبب في قتل الجندي".

وأعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده بحجر ألقي على رأسه خلال اقتحام بلدة يعبد في جنين فجر اليوم الثلاثاء .

ووفق زعم الاحتلال، فقد قتل الجندي "أميت بن يغئال" من وحدة جولاني بعد إلقاء حجارة على رأسه أثناء عملية اعتقال نفذها الجيش في بلدة يعبد الساعة 4:30 فجرا، حيث ألقى حجر على الجندي ، من سطح احد المنازل على رأس الجندي.

وأشار الاحتلال إلى أن الجندي أصيب بجروح بالغة تم نقله بطائرة عامودية الى مشفى رمبام بمدينة حيفا حيث أعلن عن وفاته ، وقال جيش الاحتلال إن الجندي كان يرتدي خوذة ، لكن الحجر الذي أصاب رأسه مباشرة كان كبيرًا.