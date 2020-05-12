طرح أول نتائج الاختبارات السريرية على لقاح محتمل ضد كورونا

توقعت شركة "بيوتك" الألمانية للدوائيات والكيماويات، اليوم الثلاثاء أن يتم طرح أول نتائج للاختبارات السريرية على لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا في نهاية شهر حزيران/يونيو أو تموز/يوليو المقبلين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أوجور زاهين، إن الاختبارات في أوروبا والولايات المتحدة تدور حول تحديد السلامة، والفعالية، والجرعة المثلى لأربعة لقاحات مختلفة مرشحة.

وأضاف زاهين، أن الشركة تخطط لإجراء الاختبارات في أوروبا، باستخدام أربعة لقاحات مرشحة، على نحو 200 متطوع صحيح تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عاماً، مبينًا أن الاختبارات على اللقاح المرشح الأول بدأت بالفعل في نيسان/أبريل الماضي.

وأوضح، انه تم إعطاء جرعات تتراوح بين 1 إلى 100 ميكروجرام، وفي جزء ثان من الدراسة سيتم الاستعانة بمتطوعين لديهم مخاطر أعلى للتعرض لإصابة خطيرة بمرض كوفيد-1، وذلك للوصول إلى نسبة الجرعة.

وأشار الى أنه سيتم اعطاء الجرعات في امريكا لـ 360 متطوعاً صحيحاً، وسيتم تقسيمها على شريحتين عمريتين، الأولى من 18 إلى 55 عاماً، والثانية من 65 إلى 85 عاماً.

ولفت أن الشركة ستتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية لبناء قدرات إنتاجية، حتى تتمكن الشركتان من " ضمان الإمداد باللقاح المحتمل لكل أنحاء العالم"، وتوقع أن يتم بحلول نهاية العام الحالي توفير ملايين من جرعات اللقاح، بمجرد حصوله على موافقة السلطات المختصة.