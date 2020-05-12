يبحث المواطنين في اليمن عن تردد قناة عدن المستقلة اليمنية aic 2020 ، لا سيما بعد اختفاء اشارة القناة على القمر الصناعي النايل سات، حيث كانت تقدم القناة العديد من البرامج والتغطيات الاخبارية حول الأوضاع في اليمن.

وتوقف قناة عدن المستقلة اليمينة عن البث بسبب تحديث التردد الخاص بالقناة إلى تردد جديد، سنرفقه لكم في نهاية هذا المقال، حيث سيكون بإمكانكم إدخال التردد الجديد إلى جهازكم بأنفسكم من خلال التردد الجديد.

اضبط تردد قناة عدن المستقلة

بدورها، قالت إدارة قناة عدن المستقلة، إنها أطلق تحديثًا على باقة تردداتها على القمر الصناعي النايل سات، مشيرة إلى ان ذلك يأتي ضمن خطتها التطويرية من تحسين جودة البث.

وأضافت إدارة قناة عدن المستقلة، أنها تهدف بتغيير التردد للوصول إلى أكبر بقعة جغرافية، إلى جانب استجابتها لشكاوي المتابعين من تعثر حصولهم على التردد القديم.

تردد قناة عدن المستقلة اليمنية 2020

وتابعت الادارة عبر حسابها على موقع "تويتر" :"نبلغ مشاهدينا الكرام، انه أصبح بإمكانهم التقاط البث عبر التردد الجديد 11900 استقطاب رأسي (v) الترميز 27500 ، التصحيح (4/3)، بالإضافة الى التردد السابق".

خارطة برامج قناة عدن المستقلة

ووفق المصادر الاعلامية، فإن القناة تستعد لإطلاق أول خارطة برامجية بعد تجهيز إستيديوهات.

وهنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، إلى نهاية مقالنا حول تردد قناة عدن المستقلة اليمنية، ونأمل أن نكون قد افدناكم في هذا المقال على امل اللقاء بكم في مقالات أخرى.