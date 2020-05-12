خطوات لطريقة عمل وجبة الكيك العادي بكل سهولة وبدون تعقيد

إليك طريقة عمل وجبة الكيك العادي، حيث ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين لتحضير وجبة الكيك العادي، والتي تعتبر نمن أفضل الحلويات لدى الاسر والعائلات.

طريقة عمل وجبة الكيك العادي وتعتبر تحضير الوجبة سهلة وغير معقدة، ومن على الشخص سوى معرفة المقادير ومكونات الكيك العادي.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال يقدم للأسر العربية أفضل الوجبات وطرق تحضيرها، وفي هذا المقال سنوضع لكم مكونات وخطوات لعمل الكيك العادي.

هذه مكونات وجبة الكيك العادي:

إليك مكونات وجبة الكيك العادي، وهي مكونة من تلك المكونات (مقادير):

2 كوب طحين.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب سائل.

5 بيض.

1/2 كوب زيت ذرة.

3 ملعقة صغيره فانيلا.

3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

خطوات طريقة عمل الكيك العادي :

ووضعنا لكم مجموعة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي :

أولاً : وفي المرحلة الأولى يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية يقوم المعد بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.

شاهد طريقة عمل الكيك العادي على منصة اليوتيوب :

وفي هذا الفيديو يمكنك ان تتبع خطوات عمل الكيك العادي :

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