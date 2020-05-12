وفاة الفنان المصري ابراهيم نصر- زكية زكريا

أفادت نقابة المهن التمثيلية، بوفاة الفنان المصري ابراهيم نصر (70 عامًا)، بعد مشواره الطويل في الأعمال التلفزيونية والسينمائية، كما برز دور نصر في برنامج "الكاميرا الخفية" الشهير في دور "زكية زكريا".

بدورها قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان صحفي لها إن الفنان المصري ابراهيم نصر يعد أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعتبر أسلوبه مدرسة مستقلة ومميزة في عالم التلفزيون.

وحول أعماله الفنية، عرض الفنان المصري ابراهيم نصر عدة اعمال فنية للسينما والتلفزيون، ويبقى برنامجه الشهير الخاص بالمقالب "الكاميرا الخفية"، من أروع وأبرز ما عرضه الفنان الراحل، وأعجب به الملايين في العالم العربي والمصري.

ونشا الفنان المصري ابراهيم نصر في محافظة القاهرة عام 1946 وتخرج في كلية الآداب، بدأ مشواره الفني بتقليد الفنانين وشارك في برامج الأطفال قبل أن تفتح السينما أبوابها أمامه.

وشارك الفنان المصري ابراهيم نصر كبار النجوم أفلامهم السينمائية فقدم (مستر كاراتيه) مع الراحل أحمد زكي و(شمس الزناتي) مع عادل إمام و(الستات) مع محمود ياسين و(اكس لارج) مع أحمد حلمي. كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (الرجل والحصان) و(الكابتن جودة) و(ألف ليلة وليلة) و(حارة المحروسة) و(فوق السحاب).

انتقل إلى مرحلة جديدة بتقديم برنامج (الكاميرا الخفية) الذي حقق له شهرة واسعة داخل مصر وخارجها وابتكر من خلاله شخصية زكية زكريا وصنع فيلما بعنوان (زكية زكريا في البرلمان) عام 2001.

وقام بتشييع جثمان الفنان الراحل ابراهيم نصر نخبة كبيرة من الفنانين المصري والعالم العربي من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية قبل أن يواري الثرى في مقابر عائلته.