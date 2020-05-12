بريطانيا تنوّي شراء مناظير بنادق من (إسرائيل)

ذكرت وسائل إعلام العبري، اليوم الثلاثاء، أنّ وزارة الدفاع البريطانية بدأت بدراسة شراء مناظير رماية للبنادق من شركة "سمارت شوتير" الإسرائيلية.

وأوضح موقع "بازام" العبري، أن وزارة الدفاع البريطانية تنوي شراء مناظير للبنادقمن (إسرائيل)، وذلك بغرض تزويدها لعناصر وحدة SAS الخاصة بالجيش البريطاني.

وبيّن الموقع، أن المناظير التي يستخدمها جنود الاحتلال، تتميز بدقتها العالية في إصابة الأهداف، كما يمكن أن لتلك المناظير أن تحّول الجندي إلى قناص.

وأشار "بازام" إلى أن دولًا أخرى مثل أستراليا وامريكا تدرس شراء المنظار)إسرائيل).