نصائح لتنظيم وقت الدراسة لطلبة الثانوية العامة "توجيهي" في ظل كورونا و رمضان

بضعة أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، "توجيهي" 2020، التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، و تعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات التي مر بها الطلبة حرجاً، لا سيما أنها مرحلة تجميع ما تم مذاكرته على مدار عام كامل.
و تختلف هذه السنة في ظروفها عن سابقاتها، حيث يتقدم طلبة الثانوية العامة للامتحانات النهائية هذا العام 2020 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، و بقاء الناس في بيوتهم لفترات أطول، بالإضافة الى تزامن تلك الظروف مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يشكو بعض الطلبة من صعوبة التركيز و المذاكرة اثناء الصيام في نهار رمضان.
في هذا التقرير تضع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بين أيديكم و أيدي أبنائكم طلبة الثانوية العامة بعض النصائح التي تقدمها الأخصائية التربوية، روند زيادة و التي أكدت بأن المرحلة التي تسبق أيام الامتحانات هي مرحلة حرجة للغاية، و لا سيما انها تتزامن مع شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى ظروف البيوت في ظل اجراءات الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.
- النوم مبكراً، حيث توصي الاخصائية التربوية طلبة الثانوية العامة بالنوم مبكراً خلال هذه الأيام، أي من الساعة 10-12 مساءً بأقصى حد.
- التحلي بالإيجابية، حيث أن الطلبة ذوي النفوس الايجابية يكونون أكثر ايجابية في التعامل مع هذه المرحلة، و هذا ينعكس بشكل ايجابي على تحصيله في الامتحانات، لذلك على اللبة أن يهيؤوا انفسهم منذ السنة التي تسبق التوجيهي، و عدم الخوف و القلق من هذه السنة، و أن يعتبروا أنها سنة عادية كغيرها من السنوات.
- في رمضان، حيث يعتبر عامل الصيام، و قصر الوقت من العوامل التي تقلق الطلبة و ذويهم، و توصي الاخصائية طلبة التوجيهي أن يضعوا جدولاً يومياً للدراسة يفضل أن يبدأ بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم يأخذ قسط من الراحة حتي العصر، و من ثم متابعة الدراسة لبعض الوقت حتى موعد الافطار، و متابعة الدراسة لوقت بين ساعة أو اثنتين بعد صلاة العشاء، ثم الخلود للنوم مبكرا.
- تنصح الاخصائية التربوية طلبة الثانوية العامة، بدراسة المواد التي تحتاج الى فهم في ساعات الصباح الباكر، لا سيما أنهم يتمتعون في هذه الفترة بالراحة النفسية و الطاقة الايجابية.
- عدم السماح للضغوط النفسية بن تؤثر على الطلبة في هذه الفترة بالذات، لا سيما أنها فترة جني ثمرة الحياة كلها.
- عدم اظهار توتر الاهالي و قلقهم، لان ذلك من شأنه ان ينعكس على نفسية الطالب.
- الاستماع الى نصائح طلبة الثانوية السابقين، لانهم مروا بخبرات جيدة يمكن الاستفادة منها في التعامل مع الايام الاخيرة.
- الاهتمام بالمظهر الخارجي، و نظافة المكان الذي يدرس فيه الطالب له دور في تحسين نفسية الطالب للدراسة، لان المكان النظيف و المرتب يريح النفس و الأعصاب.
- ايام الامتحانات فقط للمراجعة، و ليست للدراسة الجادة، لان الطالب من المفترض في هذه الايام أن يكون قد أنهى دراسة المنهاج الراسي.
- عند الانتهاء من الامتحان، يجب على الطالب أن ينسى المادة التي تقدم فيها للاختبار، و أن يلتفت لما بعدها حتى لا يؤثر ذلك على تحصيله في المادة التالية.
- أولاً و آخراً، الثقة بالله، حيث أن الله لا يضيع تعب من اجتهد و درس و أعد نفسه جيداً للاختبارات.
يشار الى أن وزارة التربية و التعليم أعلنت في وقت سابق انها اكملت استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2020، و التي سيتم اجراءها في 30 مايو من الشهر الحالي.