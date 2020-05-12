نصائح لتنظيم وقت الدراسة لطلبة الثانوية العامة "توجيهي" في ظل كورونا و رمضان

بضعة أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، "توجيهي" 2020، التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، و تعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات التي مر بها الطلبة حرجاً، لا سيما أنها مرحلة تجميع ما تم مذاكرته على مدار عام كامل.

و تختلف هذه السنة في ظروفها عن سابقاتها، حيث يتقدم طلبة الثانوية العامة للامتحانات النهائية هذا العام 2020 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، و بقاء الناس في بيوتهم لفترات أطول، بالإضافة الى تزامن تلك الظروف مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يشكو بعض الطلبة من صعوبة التركيز و المذاكرة اثناء الصيام في نهار رمضان.

في هذا التقرير تضع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بين أيديكم و أيدي أبنائكم طلبة الثانوية العامة بعض النصائح التي تقدمها الأخصائية التربوية، روند زيادة و التي أكدت بأن المرحلة التي تسبق أيام الامتحانات هي مرحلة حرجة للغاية، و لا سيما انها تتزامن مع شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى ظروف البيوت في ظل اجراءات الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

النوم مبكراً، حيث توصي الاخصائية التربوية طلبة الثانوية العامة بالنوم مبكراً خلال هذه الأيام، أي من الساعة 10-12 مساءً بأقصى حد.

التحلي بالإيجابية، حيث أن الطلبة ذوي النفوس الايجابية يكونون أكثر ايجابية في التعامل مع هذه المرحلة، و هذا ينعكس بشكل ايجابي على تحصيله في الامتحانات، لذلك على اللبة أن يهيؤوا انفسهم منذ السنة التي تسبق التوجيهي، و عدم الخوف و القلق من هذه السنة، و أن يعتبروا أنها سنة عادية كغيرها من السنوات.

في رمضان، حيث يعتبر عامل الصيام، و قصر الوقت من العوامل التي تقلق الطلبة و ذويهم، و توصي الاخصائية طلبة التوجيهي أن يضعوا جدولاً يومياً للدراسة يفضل أن يبدأ بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم يأخذ قسط من الراحة حتي العصر، و من ثم متابعة الدراسة لبعض الوقت حتى موعد الافطار، و متابعة الدراسة لوقت بين ساعة أو اثنتين بعد صلاة العشاء، ثم الخلود للنوم مبكرا.

تنصح الاخصائية التربوية طلبة الثانوية العامة، بدراسة المواد التي تحتاج الى فهم في ساعات الصباح الباكر، لا سيما أنهم يتمتعون في هذه الفترة بالراحة النفسية و الطاقة الايجابية.

عدم السماح للضغوط النفسية بن تؤثر على الطلبة في هذه الفترة بالذات، لا سيما أنها فترة جني ثمرة الحياة كلها.

عدم اظهار توتر الاهالي و قلقهم، لان ذلك من شأنه ان ينعكس على نفسية الطالب.

الاستماع الى نصائح طلبة الثانوية السابقين، لانهم مروا بخبرات جيدة يمكن الاستفادة منها في التعامل مع الايام الاخيرة.

الاهتمام بالمظهر الخارجي، و نظافة المكان الذي يدرس فيه الطالب له دور في تحسين نفسية الطالب للدراسة، لان المكان النظيف و المرتب يريح النفس و الأعصاب.

ايام الامتحانات فقط للمراجعة، و ليست للدراسة الجادة، لان الطالب من المفترض في هذه الايام أن يكون قد أنهى دراسة المنهاج الراسي.

عند الانتهاء من الامتحان، يجب على الطالب أن ينسى المادة التي تقدم فيها للاختبار، و أن يلتفت لما بعدها حتى لا يؤثر ذلك على تحصيله في المادة التالية.

أولاً و آخراً، الثقة بالله، حيث أن الله لا يضيع تعب من اجتهد و درس و أعد نفسه جيداً للاختبارات.

يشار الى أن وزارة التربية و التعليم أعلنت في وقت سابق انها اكملت استعداداتها لعقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2020، و التي سيتم اجراءها في 30 مايو من الشهر الحالي.