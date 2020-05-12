عباس يوعز لوزارة الخارجة لمتابعة أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج

أوعز الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة أوضاع الجاليات الفلسطينية المتواجدين في دول العالم، وتقديم المساعدة لهم.

واصدر عباس، تعليمات جديدة ومشددة حول إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم المختلفة إلى فلسطين.

وشملت تعليمات الرئيس، تنسيق وزارة الخارجية مع الصحة بشأن ترتيب إجراءات عودتهم وتقديم الفحوصات والخدمات الطبية لهم عند وصولهم إلى أرض فلسطين.

وثمنّ عباس، جهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع الجليات الفلسطينية في دول العالم، والعمل على تقديم المساعدة المطلوبة لهم.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، بداية ابريل الماضي، تسجيل 500 إصابة بفيروس “كورونا”، و23 حالة وفاة، بين أبناء الجالية الفلسطينية في الخارج.